NHL-Gastspiel : Draisaitl bestreitet mit Edmonton Testspiel in Deutschland

Die Eishockey-Fans in Deutschland dürfen sich auf ein Gastspiel von Ausnahmespieler Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers in der Vorbereitung auf die neue NHL-Saison freuen.

von dpa

28. Januar 2018, 07:37 Uhr

Der fünffache Stanley-Cup-Gewinner aus Nordamerika wird mit dem Kölner ein Pre-Season-Game gegen eine Mannschaft aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Ende September austragen. Gegner, Ort und das genaue Datum sind noch nicht bekannt. Dies teilte NHL-Commissioner Gary Bettman im Rahmen des Allstar-Wochenendes in Tampa/Florida mit.

«Deutschland hat eine Eishockey-Tradition, eine Eishockey-Kultur. Wir denken, wir können dort etwas auf- und ausbauen», erklärte der stellvertretende NHL-Chef Bill Daly. «Wir haben eine hervorragende Beziehung zum Deutschen Eishockey-Bund und der DEL und kooperieren mit ihnen.» Als mögliche Kandidaten werden die Hallen in Berlin, Köln, Mannheim und Düsseldorf gehandelt. Letztmals trafen die Los Angeles Kings und die Buffalo Sabres in einem regulären NHL-Spiel am 8. Oktober 2011 in Berlin aufeinander.

Draisaitl und die Oilers beginnen die reguläre NHL-Saison mit einem Match gegen die New Jersey Devils in Stockholm. Anfang November werden auch die Winnipeg Jets und die Florida Panthers zwei Spiele der regulären Spielzeit in Finnland austragen. Wie bereits im vergangenen Jahr werden auch in China Pre-Season-Games gespielt.