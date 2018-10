Baseball-Profiliga : Boston gewinnt erstes MLB-Finalspiel gegen Los Angeles

Die Boston Red Sox aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB haben im Auftaktspiel der diesjährigen Finalserie einen Heimsieg gefeiert. Das Team aus Massachusetts gewann die erste World-Series-Begegnung gegen die Los Angles Dodgers klar mit 8:4.

von dpa

24. Oktober 2018, 07:51 Uhr

Bostons Rafael Devers sorgte mit einem Single im fünften Inning für den vorentscheidenden Run zum 5:3. Im siebten Inning konnte Eduardo Nunez mit einem Three-Run-Homerun den Vorsprung seines Teams auf 8:4 erhöhen.

In der Best-of-Seven-Serie liegt Boston nach dem Auftakterfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Serie wird erneut im Fenway Park in Boston ausgetragen.