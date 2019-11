NFL : Baltimore mit fünftem Sieg in Folge - Mahomes mit Comeback

Die Baltimore Ravens um Quarterback-Jungstar Lamar Jackson haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den fünften Sieg in Folge geholt. Die Ravens gewannen auswärts bei den Cincinnati Bengals 49:13 (28:10).

von dpa

10. November 2019, 22:55 Uhr

Der 22 Jahre alte Jackson warf für 223 Yards und verbuchte vier Touchdowns (drei per Pass, einen per Lauf). Mit sieben Siegen aus neun Spielen liegt Baltimore weiter an der Spitze der AFC North. Divisions-Rivale Cincinnati bleibt nach der neunten Pleite in Serie das einzige sieglose Team in der gesamten NFL.

Liga-MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs verloren gegen die Tennessee Titans mit 32:35 (13:13). Der 24-jährige Mahomes verbuchte drei Touchdown-Pässe und 446 Pass-Yards im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause.

Tennessee-Quarterback Ryan Tannahill sorgte mit einem 23-Yard-Pass auf Wide Receiver Adam Humphries für die Entscheidung. Running Back Derrick Henry überzeugte mit 188 Lauf-Yards und zwei Touchdowns.

Die New York Jets gewannen das Stadtderby gegen die New York Giants 34:27 (14:13). Jets-Spielmacher Sam Darnold verbuchte 230 Pass-Yards und einen Touchdown. Giants-Quarterback Daniel Jones warf vier Touchdowns.