NHL : Anaheim Ducks: Korbinian Holzer zurück in die AHL

San Diego (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer steht offiziell wieder im Kader der San Diego Gulls aus der American Hockey League (AHL), teilte Anaheims NHL-Team Anaheim Ducks mit.

14. Februar 2019, 12:14 Uhr

Der 30 Jahre alte Verteidiger hatte nach einer Operation am Handgelenk drei Monate in dieser Saison verpasst und Anfang Januar sein Comeback zunächst im Farmteam der Ducks in San Diego gegeben. Nach guten Leistungen spielte er seit Anfang Februar wieder in der NHL, fehlte dort aber zuletzt offiziell aus «privaten Gründen». Ob Holzer daher in den nächsten Spielen in der unterklassigen AHL zum Einsatz kommt, ist unklar.