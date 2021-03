Tennis-Weltstar zurück : US-Open-Champion Thiem freut sich über Federer-Comeback

US-Open-Champion Dominic Thiem freut sich darüber, dass Roger Federer nach mehr als einjähriger Pause beim Tennis-Turnier in Doha sein Comeback gibt.

Doha | „Ich denke, dass alle es lieben, ihn Tennis spielen zu sehen. Sogar ich, der eigentlich ein Rivale von ihm ist“, sagte der 27 Jahre alte Österreicher am Montag. „Es sieht so schön, so leicht aus. In gewisser Weise bin ich immer noch ein Fan von ihm und daher freue mich sehr, dass er wieder da ist“, sagte Thiem. Federer hat sein letztes offizielles ...

