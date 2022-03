Quali zu EU Masters gesichert : Unicorns of Love fertigt BIG in LoL-Liga Prime League ab

Es war mal wieder sehr deutlich: Unicorns of Love: Sexy Edition hat BIG in der League-of-Legends-Liga Prime League im Eilverfahren mit 3:0 abgefertigt und die Qualifikation zu den EU Masters gesichert.

„Ganz so klar habe ich das Spiel nicht erwartet, dass es ein 3:0 wird”, sagte UoL-Jungler Lukas „Lurox” Thoma im Interview nach dem Spiel. „So die EU Masters zu erreichen, fühlt sich super an. Wir spielen aktuell so gut wie noch nie in diesem Split, wir können auch die Prime League gewinnen.” Die Einhörner hatten in der ersten Runde zuvor Schalke 04 oh...

