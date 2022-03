NBA : Ungeimpfter Irving in der Kabine: Strafe für die Nets

Superstar Kyrie Irving, der für die Heimspiele der Brooklyn Nets wegen seines Status als Ungeimpfter weiter gesperrt ist, hat gegen die Corona-Protokolle verstoßen.

Dafür wurde sein Verein nun von der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einer Strafe von 50.000 US-Dollar belegt (umgerechnet knapp 46.000 Euro) belegt. Der Grund: Irving hatte das Team beim Spiel gegen die New York Knicks in der Halbzeitpause in die Umkleidekabine begleitet und sich dort aufgehalten. Dies ist dem 29 Jahre alten Point Guard...

