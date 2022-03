Krieg in der Ukraine : Ukrainische Tennisspielerinnen: Mein Herz bleibt zu Hause

Die ukrainische Tennisspielerin Jelina Switolina ist entgegen ihrer Ankündigung beim Turnier in Monterrey zum Auftakt gegen die Russin Anastasia Potapowa angetreten.

Die 27-Jährige setzte sich in einem emotionalen Match mit 6:1, 6:2 durch. Nach dem letzten Ballwechsel standen ihr Tränen in den Augen. „Wenn ich hier spiele, dann spiele ich nicht nur für mich. Ich spiele für mein Land, ich spiele für die ukrainische Armee und für Menschen in Not“, sagte Svitolina, die in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau ...

