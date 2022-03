Ehemalige Olympiasiegerin : Ukraine: Eiskunstläuferin Savchenko sorgt sich um Familie

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko sorgt sich um ihre Familie in der Ukraine.

„Das Haus meiner Familie liegt etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt. Sie haben uns von Explosionen und heulenden Sirenen berichtet“, sagte Savchenko in einem Interview des „Spiegel“. „Am ersten Tag des Krieges schlug in der Nähe des Hauses eine Rakete ein. Zum Glück sind alle unversehrt geblieben.“ Am meisten Sorgen mache ihr, dass sie ihren Vater und i...

