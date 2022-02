Stürmer wechselt im Sommer : Über Meppen in die Premier League: Undavs Fußball-Märchen

Vor anderthalb Jahren wechselte der Drittliga-Fußballer Deniz Undav zum Zweitliga-Club Royale Union Saint-Gilloise. Daraus entwickelte sich ein beinahe märchenhafter Aufstieg.

Was ist eigentlich das schönere Fußball-Märchen: Dass ein Club, der 48 Jahre lang nicht in der ersten Liga spielte, dort auf einmal als Aufsteiger mit großem Vorsprung auf Platz eins steht? Oder dass ein Stürmer, der über den TSV Havelse und den SV Meppen aus Deutschland kam, in dieser ersten belgischen Liga schon seit Monaten die meisten Tore schießt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.