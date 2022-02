Dominantes Comeback : TSM holt Weltmeister-Titel beim Rainbow Six Invitational

Das nordamerikanisches Rainbow-Six-Team TSM kann zum dritten Mal das Six Invitational gewonnen. Trotz des spannenden Finales stieß Ubisoft mit einer Ankündigung im Rahmen des Turniers auf Bedenken und Kritik.

TSM ist neuer Weltmeister in Rainbow Six: Siege. Das amerikanische Team besiegte mit einem dominanten Comeback die russische Mannschaft Team Empire im Finale des Six Invitational mit 3:1. Das SI gilt als Weltmeisterschaft in der E-Sport-Disziplin. „Wir sind einfach wirklich froh, hier zu sein“, sagte TSMs Matthew „Achieved“ Solomon nach dem Sieg. „Wir ...

