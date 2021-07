Halbfinal-Einzug : Tschechien besiegt: Dänemark träumt vom zweiten EM-Triumph

Dänemark hat auf seiner emotionalen EM-Reise den nächsten Höhepunkt erlebt und darf 29 Jahre nach dem Überraschungstriumph nun sogar vom zweiten Titel träumen.

Baku | Dank einer starken ersten Halbzeit gewann das Team von Trainer Kasper Hjulmand das Viertelfinale zweier Außenseiter gegen Tschechien am Samstag in Baku vor 16.306 Zuschauern mit 2:1 (2:0) und steht erstmals seit 1992 wieder unter den besten Vier. Angetrieben von gut 1000 mitgereisten Fans, die auch eine Botschaft an Christian Eriksen richteten,...

