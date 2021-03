Euroleague : Trinchieris Basketball-„Rockband“ will Historisches

Die Bayern-Basketballer stehen vor dem ganz großen Coup. Als erster deutscher Club überhaupt können sie sich in der Euroleague für die Playoffs qualifizieren. Es wäre ein Meilenstein - der auch viel mit dem Trainer zu tun hat.

München | 18 Siege - eigentlich müssten die Basketballer von Bayern München das Playoff-Ticket in der Euroleague längst in der Tasche haben. In der Vergangenheit reichte diese Anzahl an Erfolgen immer zur Teilnahme an der K.o.-Runde - nur in dieser ganz speziellen Corona-Saison scheinen noch ein oder zwei Siege mehr nötig zu sein. Schon jetzt haben die Bayer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.