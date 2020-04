Coronavirus-Pandemie : Triathlon-Star Lange: Nur Profis an den Hawaii-Start

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat vorgeschlagen, wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr nur Profis beim Klassiker auf Hawaii zuzulassen.

von dpa

11. April 2020, 22:11 Uhr

«Die ganzen Detailfragen kann ich natürlich auch nicht beantworten, ob so ein Rennen vielleicht auch mal ohne Agegrouper stattfinden muss und man es als Profi-Only-Rennen macht», sagte der 33-Jährige aus dem hessischen Bad Wildungen in der ARD-«Sportschau».

Agegrouper sind ambitionierte Amateure, die in unterschiedlichen Altersgruppen starten. 60, 70 Profis würden «deutlich weniger Infektionsrisiko mit sich bringen, als wenn man 2500 Leute an den Start stellt», argumentierte Lange. «Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Von daher, glaube ich, wird es auf so eine Lösung hinauslaufen.» Der ganze Sport hoffe, dass dieses Rennen stattfinden werde. Lange hatte 2017 und 2018 jeweils den WM-Titel auf Hawaii gewonnen.

Das Rennen in Kailua-Kona ist trotz der Corona-Pandemie bislang noch nicht abgesagt worden. Geplanter Start ist am 10. Oktober. Andere Ironman-Veranstaltungen - darunter die EM in Frankfurt/Main und in Hamburg - fallen in diesem Jahr hingegen aus. Den Zeitraum für die WM-Qualifikation verlängerte die Ironman-Organisation vor wenigen Tagen bis Ende August.