Kongress in Montreux : „Todesdrohung“ Super League: Rummenigge als UEFA-Retter?

Das hätte auch Uli Hoeneß nicht gedacht. Im März schlug er Karl-Heinz Rummenigge für das UEFA-Exko vor. Nun ist der Bayern-Boss wirklich in dem Gremium - unter anderen, schwierigen Vorzeichen.

Montreux | „Todesdrohung“ und „Zombie-Apokalypse“: Im maximal aufgeladenen Proteststurm gegen die Super League kommt Karl-Heinz Rummenigge als Hoffnungsträger des Fußball-Establishments zu einem unerwarteten Comeback auf der internationalen Funktionärsbühne. Den Weg nach Montreux am Genfer See schaffte der erst am Vorabend nominierte Vorstandschef des FC Baye...

