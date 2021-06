French Open : Titelkandidat Tsitsipas in Paris locker im Viertelfinale

Titelkandidat Stefanos Tsitsipas hat bei den French Open ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht.

Paris | Der 22 Jahre alte Grieche gewann in Paris sein Achtelfinal-Match gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 6:3, 6:2, 7:5. Tsitsipas, der in dieser Sandplatz-Saison bereits die Turniere in Monte-Carlo und Lyon gewinnen konnte, benötigte nur 2:07 Stunden für seinen Erfolg. Nun Top-Duell gegen Medwedew Im Viertelfinale kommt es jetzt zum Top-Due...

