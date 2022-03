WTT-Serie : Tischtennis-Nationalspieler Qiu verliert Finale in Doha

Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dang Qiu hat seinen ersten Turniersieg in der internationalen WTT-Serie knapp verpasst. In Doha verlor der 25-Jährige von Borussia Düsseldorf das Endspiel gegen den Chinesen Yuan Licen in 2:4 Sätzen.

Auf dem Weg in dieses Finale hatte der gebürtige Nürtinger unter anderen den Weltranglisten-Vierten Hugo Calderano aus Brasilien und Frankreichs Toptalent Alexis Lebrun geschlagen. Die neue Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT) hatte im vergangenen Jahr die bisherige World Tour abgelöst. Höhepunkt sind vier sogenannte Grand-Smash-Turniere, die nach d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.