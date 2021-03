Radsport : Tirreno-Adriatico: Van der Poel rettet Tagessieg vor Pogacar

Der Niederländer Mathieu van der Poel hat die fünfte Etappe bei der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen und dabei auch Tour-de-France Sieger Tadej Pogacar hinter sich gelassen.

Castelfidardo | Der Slowene Pogacar jagte in der Schlussphase des 205 Kilometer langen Teilstücks von Castellalto nach Castelfidardo hinter dem Solo-Ausreißer van der Poel her und landete am Ende nur zehn Sekunden hinter dem Cross-Weltmeister, der im Ziel völlig erschöpft zusammensackte. Der 22 Jahre alte Pogacar, der am Samstag mit einer Energieleistung die vierte E...

