Manager Storm verlängert : THW Kiel holt Szilagyi als Sportlichen Leiter zurück

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 16:46 Uhr

Der Österreicher beginnt zum 1. Januar 2018 in Kiel und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Der 39-Jährige kommt vom Bergischen HC und wird beim THW den gesamten sportlichen Bereich verantwortlich leiten. «Der Handball in Europa hat sich enorm verändert. Wir passen nun unsere Struktur an und stellen uns den neuen Anforderungen», erklärte Aufsichtsratschef Reinhard Ziegenbein. Der THW ist nach schwierigem Saisonstart in der Bundesliga derzeit nur Tabellen-Neunter und auch im DHB-Pokal bereits gescheitert.

Szilagyi trug von 2005 bis 2008 das Trikot der Kieler. «Diese Jahre waren prägend für mich», sagte er. Mit dem THW gewann er drei Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal den Pokal und einmal die Champions League. «Viktor Szilagyi kennt den THW Kiel, die Stadt und das Umfeld. Er wird kaum Eingewöhnungszeit brauchen und uns direkt unterstützen können», sagte Ziegenbein.

Storm wird sich künftig um die Internationalisierung der Marke THW Kiel, das nationale und internationale Sponsoring sowie das Marketing kümmern. «Ohne weitere, maßgebliche Sponsoreneinnahmen aus Werberechten ist das Erreichen der sportlichen Ziele des THW Kiel nicht möglich. Thorsten Storm hat seit seiner Rückkehr zu uns vor drei Jahren vielfach seine hohe Qualität als Netzwerker und in der Akquise bewiesen. Darauf wollen wir verstärkt setzen», sagte Ziegenbein.

Mitteilung auf THW-Homepage