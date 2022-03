Miami Open : Tennisprofi Otte erreicht zweite Runde in Miami

Der deutsche Tennisprofi Oscar Otte hat sein Auftaktmatch beim Turnier in Miami überstanden.

Der Weltranglisten-74. aus Köln gewann in Florida am Mittwoch (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. In der zweiten Runde trifft Otte auf den französischen Routinier Gael Monfils. Ebenfalls schon in der zweiten Runde steht nach einem Freilos Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg. Jan-Lennard Struff bestreitet an ...

