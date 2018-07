Wimbledon : Zweitrunden-Match von Zverev bei Satz-Rückstand unterbrochen

Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Zverev droht das Zweitrunden-Aus in Wimbledon. Wegen der einbrechenden Dunkelheit wurde das Match des Hamburgers gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz kurz vor 21.00 Uhr Ortszeit abgebrochen und vertagt.

von dpa

05. Juli 2018, 22:05 Uhr

Der Weltranglisten-Dritte Zverev lag zu diesem Zeitpunkt 6:4, 5:7, 6:7 (0:7) zurück und muss am Freitag zwei Sätze gewinnen, um das drohende Aus abzuwenden.

Die Kielerin Angelique Kerber hatte zuvor mit einem mühsamen Dreisatzsieg über die US-Amerikanerin Claire Liu 3:6, 6:2, 6:4 den Drittrundeneinzug perfekt gemacht. Auch Philipp Kohlschreiber behauptete sich in seinem am Vortag abgebrochenen Spiel gegen den Luxemburger Gilles Muller 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) und spielt am Freitag bereits um den Einzug ins Achtelfinale.

Dann fordert auch Jan-Lennard Struff den Topfavoriten Roger Federer, bei den Damen hat Julia Görges die Chance auf das Erreichen der Runde der besten 16.