ATP-Finals : Zverev startet in London gegen Cilic

Für Alexander Zverev hat das Auftaktspiel gegen Marin Cilic bei den ATP World Tour Finals in London gleich eine große Bedeutung. Deutschlands Nummer eins will bei seiner zweiten Teilnahme beim Saisonabschluss der besten acht Tennisspieler des Jahres erstmals ins Halbfinale.

von dpa

11. November 2018, 14:17 Uhr

«Ich fühle mich deutlich besser und bin bereit wieder loszulegen», sagte Zverev vor seinem ersten Auftritt am Montag (15.00 Uhr). Zuletzt hatte er beim Turnier in Paris über Schmerzen an der Schulter geklagt. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe sind der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der amerikanische Aufschlagriese John Isner.

Unabhängig von seinem Abschneiden in London hat Zverev bereits jetzt ein positives Saisonfazit gezogen. «Für mich war das Jahr sehr gut. Es unter die Top 5 zu schaffen ist viel einfacher, als das im zweiten Jahr zu bestätigen», sagte der 21-Jährige im Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Die Leute schauen einfach mehr auf dich.»

Mit Blick auf das kommende Jahr kündigte Zverev an, in der ersten Runde des Davis Cups zur Verfügung zu stehen. Deutschland trifft Anfang Februar in Frankfurt am Main auf Ungarn. «Da würde ich liebend gerne spielen, und wenn nichts dazwischenkommt, mache ich das auch», sagte der gebürtige Hamburger.

Am Endturnier des Davis Cups, der ab dem kommenden Jahr in einem neuen Modus stattfindet, wird Zverev aber sehr wahrscheinlich nicht dabei sein, auch wenn sich Deutschland qualifizieren sollte. «Wenn der Modus geblieben wäre wie die letzten Jahre, würde ich auch mehr spielen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nächsten November nach den ATP-Finals noch ein Turnier im Davis Cup spielen soll, dann muss ich leider sagen: Leute, das geht nicht, da bin ich im Urlaub.»