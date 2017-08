US Open : Zverev nach Aus: «Ich habe keine Lust mehr aufs Lernen»

Alexander Zverev war nach seinem frühen Aus bei den US Open bitter enttäuscht. Der 20-Jährige war hoch gehandelt worden und hat immense Erwartungen an sich selbst. «Vom Tennis-Standpunkt her habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich einer der Favoriten war», sagte er.