ATP-Turnier : Zverev dritter deutscher Profi im Basel-Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Basel sein Auftakt-Match gewonnen. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger setzte sich am Mittwoch bei dem mit gut 2,4 Millionen Euro dotiert Hallen-Turnier mit 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Robin Haase durch.

von dpa

24. Oktober 2018, 20:54 Uhr

Der Weltranglisten-Fünfte trifft am Donnerstag auf den Australier Alexei Popyrin. Ebenfalls im Basel-Achtelfinale stehen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczk. Struff trifft ebenfalls am Donnerstag auf den Schweizer Superstar Roger Federer. Der Münchner Gojowczyk bekommt es mit dem an Nummer vier gesetzten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland zu tun.