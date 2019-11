Tennisstar : Zverev auf Trainersuche: Treffen mit Boris Becker im Januar

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev will bei der Suche nach einem neuen Trainer Anfang nächsten Jahres auch mit Boris Becker sprechen.

von dpa

13. November 2019, 07:59 Uhr

«Er wird ja im Januar sowieso in Australien sein für den ATP-Cup und die Australian Open. Ich werde mit ihm reden. Mal schauen, zu was wir kommen», sagte der 22-Jährige in einem Interview der «Sport Bild».

Seit der Trennung von Ivan Lendl im Juli wird Zverev wieder von seinem Vater Alexander Zverev senior trainiert. «Momentan bin ich sehr glücklich mit dem Team, das ich habe», sagte der Weltranglisten-Siebte. «Ich musste mich erst wieder selbst finden, und das tue ich am besten mit den Leuten, die ich seit 20 Jahren um mich habe und die ich am besten kenne», meinte Zverev junior.

Der Hamburger nimmt derzeit an den ATP Finals in London teil, dem Saisonabschluss der acht besten Profis des Jahres. Dort zeigte der Titelverteidiger zum Auftakt beim Zwei-Satz-Sieg über den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal eine starke Leistung. Sein zweites Gruppenspiel bestreitet Zverev heute (21.00 Uhr) gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Diese Saison lief bisher überhaupt nicht nach den Vorstellungen der deutschen Nummer eins, Zverev feierte nur einen Turniersieg. «Rückschläge gehören immer dazu, auch im normalen Leben. Es kommt darauf an, wie man danach zurückkommt», betonte er. «Ich denke, dass ich nächstes Jahr, wenn ich wieder alles in Ordnung gebracht habe, ein viel besserer Spieler sein werde.»