Als fünfte Deutsche : Witthöft beim Stuttgarter Tennisturnier dabei

Carina Witthöft hat als sogenannter Lucky Loser das Hauptfeld beim WTA-Turnier in Stuttgart erreicht.

von dpa

23. April 2018, 21:44 Uhr

Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Hamburg verlor zwar ihre Partie in der Qualifikation gegen die Tschechin Marketa Vondrousova, profitierte später aber von dem verletzungsbedingten Rückzug der Weltranglisten-15. Anastasija Sevastova aus Lettland. Damit stehen fünf deutsche Spielerinnen im Hauptfeld der Sandplatz-Veranstaltung.

Am Dienstag bestreiten Antonia Lottner, Julia Görges und Laura Siegemund ihre Erstrunden-Partien. Görges trifft auf Vondrousova und nicht auf die ihr ursprünglich zugeloste Sevastova. Angelique Kerber wird ihre Erstrunden-Partie gegen die Tschechin Petra Kvitova, gegen die sie am Wochenende im Fed-Cup-Halbfinale klar verloren hatte, voraussichtlich am Mittwoch absolvieren.