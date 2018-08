Grand-Slam-Turnier : Wimbledonsieger Djokovic bei US Open weiter

Wimbledonsieger Novak Djokovic hat sich bei den US Open in die zweite Runde gekämpft. Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien bezwang den Ungarn Marton Fucsovicvs am Dienstag in New York 6:3, 3:6, 6:4, 6:0.

von dpa

28. August 2018, 23:09 Uhr

Bei rund 35 Grad Hitze holte Djokovic gegen den Weltranglisten-44. im dritten Satz ein Break auf. Nach gut drei Stunden Spielzeit machte der zweimalige US-Open-Champion den Sieg perfekt. Zuvor hatte im Arthur-Ashe-Stadium die dänische Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki beim 6:3, 6:2 gegen Samantha Stosur keine Probleme. Die Australierin hatte die US Open 2011 gewonnen.