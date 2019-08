Rückenprobleme : Williams sagt Teilnahme am Tennis-Turnier in Cincinnati ab

Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams verzichtet in der Vorbereitung auf die US Open verletzungsbedingt auf das Tennis-Turnier in Cincinnati.

von dpa

14. August 2019, 10:23 Uhr

«Leider ist mein Rücken immer noch nicht in Ordnung», sagte die 37 Jahre alte US-Amerikanerin laut einem Bericht auf der WTA-Homepage. Wegen der Rückenbeschwerden hatte Serena Williams am vergangenen Sonntag bereits im Endspiel von Toronto aufgegeben. Bei den US Open, die am 26. August in New York beginnen, strebt die frühere Nummer eins der Welt ihren 24. Grand-Slam-Titel an.