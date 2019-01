Grand-Slam-Turnier : Weltranglisten-Erste Halep bei Australian Open weiter

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep hat sich in die dritte Runde der Australian Open gemüht. Die letztjährige Finalistin aus Rumänien bezwang die Amerikanerin Sofia Kenin 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

von dpa

17. Januar 2019, 10:35 Uhr

French-Open-Siegerin Halep hatte schon in der ersten Runde gegen die Estin Kaia Kanepi einen Kraftakt vollbringen müssen. Als dritter Top-Ten-Spieler nach Wimbledonfinalist Kevin Anderson aus Südafrika und John Isner aus den USA scheiterte bei den Herren der Österreicher Dominic Thiem. Der letztjährige French-Open-Finalist gab gegen das australische Talent Alexei Popyrin beim Stand von 5:7, 4:6, 0:2 auf. Thiem hatte in der ersten Runde über fünf Sätze bis nach zwei Uhr morgens um das Weiterkommen kämpfen müssen und ließ sich am Donnerstag bei seinem Match in Melbourne zwischenzeitlich behandeln.