Notstand ausgerufen : Wegen Coronavirus-Pandemie: Tennis-Turnier in Miami abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist nach dem Top-Event in Indian Wells auch das Tennis-Turnier in Miami abgesagt worden.

von dpa

12. März 2020, 15:29 Uhr

Die Doppelveranstaltung der Damen- und Herren-Tour hätte am 25. März beginnen sollen. Doch nun riefen die lokalen Behörden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand aus und untersagten bis auf Weiteres die Durchführung von Großveranstaltungen.

Unklar ist weiterhin, wann der Spielbetrieb auf ATP- und WTA-Ebene überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Verschiedene Medien berichteten am Donnerstag, dass das Tennis-Geschehen für sechs Wochen unterbrochen werden soll und erst am 27. April wieder gespielt wird. Dies würde auch den Porsche Grand Prix der Damen in Stuttgart betreffen. Offizielle Stellungnahmen von ATP und WTA dazu gab es aber bislang nicht.