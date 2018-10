WTA Finals in Singapur : Titelverteidigerin Wozniacki verliert - Sieg für Switolina

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki ist der Auftakt bei den WTA Finals in Singapur misslungen. Die dänische Tennisspielerin unterlag der Tschechin Karolina Pliskova unerwartet klar mit 2:6, 4:6.

von dpa

21. Oktober 2018, 15:28 Uhr

Damit geriet die Australian-Open-Gewinnerin beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale vorerst ins Hintertreffen. Die Auftaktpartie in der Weißen Gruppe gewann zuvor Jelina Switolina. Die Weltranglisten-Siebte aus der Ukraine setzte sich gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien souverän mit 6:3, 6:3 durch.

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber tritt als Topgesetzte in der Roten Gruppe an und trifft zunächst am Montag auf die Niederländerin Kiki Bertens. Die besten beiden Spielerinnen jeder Gruppe erreichen die Vorschlussrunde. Das Endspiel ist am kommenden Sonntag.