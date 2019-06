Nach Hüftoperation : Tennisstars begeistert über Murray-Comeback

Roger Federer und Rafael Nadal haben sich erfreut gezeigt über die angekündigte Rückkehr ihres lange verletzten Tennis-Kollegen Andy Murray.

von dpa

05. Juni 2019, 14:05 Uhr

Der Schotte möchte nach seiner Hüftoperation beim Rasenturnier in Queen's vom 17. bis 23. Juni gemeinsam mit dem Spanier Feliciano Lopez im Doppel antreten.

«Wir wären alle begeistert, wenn wir ihn wieder auf der Tour sehen würden. Wir haben alle gehofft, dass er zurückkommen würde», sagte Federer bei den French Open in Paris. Er betonte aber auch, dass die Gesundheit des zweimaligen Wimbledonsiegers vorgehen würde. Der 32-Jährige Murray sei «noch jung und liebe das Spiel noch immer», sagte Nadal. «Ich freue mich, dass er noch einmal spielen will.» Nadal und Federer treffen am Freitag im Halbfinale der French Open aufeinander.

Murray hatte sich Ende Januar zum zweiten Mal einer Hüftoperation unterzogen. Wegen seiner langwierigen Schmerzen hatte er bei den Australian Open im Januar sein baldiges Karriereende angekündigt. Murrays Wunsch ist es, noch einmal in Wimbledon zu spielen. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 1. Juli. Ein Comeback im Einzel in Wimbledon hatte Murray zuletzt so gut wie ausgeschlossen.