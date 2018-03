ATP-Turnier : Tennisprofi Mischa Zverev in Indian Wells mit Auftaktsieg

Der deutsche Tennisprofi hat die zweite Runde beim Turnier in Indian Wells erreicht. Der Davis-Cup-Spieler aus Hamburg gewann 6:3, 4:6, 6:1 gegen den Kasachen Michail Kukuschkin. Nächster Gegner des Linkshänders ist der an Nummer 18 gesetzte Amerikaner Sam Querrey.

von dpa

10. März 2018, 08:40 Uhr

Ausgeschieden ist dagegen Jan-Lennard Struff. Der ebenfalls zum deutschen Davis-Cup-Team gehörende Sauerländer verlor denkbar knapp 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) gegen Australiens Talent Alex de Minaur. Das Aus kam auch für den Münchner Peter Gojowczyk, der dem israelischen Routinier Dudi Sela 4:6, 4:6 unterlag.

Eine große Überraschung gab es in der zweiten Runde der Damen-Konkurrenz. Die an Nummer drei gesetzte Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien scheiterte mit 6:2, 5:7, 1:6 an der US-Außenseiterin Sachia Vickery. Die frühere Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa aus Russland gab nach ihrem Erstrunden-Aus das Ende der vierjährigen Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Trainer Sven Groeneveld aus den Niederlanden bekannt.