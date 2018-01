ATP-Turnier : Tennisprofi Gojowczyk übersteht Auftaktmatch in Doha

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Doha erfolgreich ins neue Jahr gestartet und hat das Achtelfinale erreicht. Der Münchner gewann in Katars Hauptstadt 6:4, 6:1 gegen Filip Krajinovic aus Serbien, der an Nummer sechs gesetzt war.