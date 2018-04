Fed-Cup : Tennis-Teams aus Tschechien und USA bestreiten Finale

Nach dem Halbfinal-Erfolg über die deutschen Tennis-Damen trifft Tschechien im Endspiel des Fed Cups auf die USA. Auch ohne Serena und Venus Williams behauptete sich der Rekordsieger beim Gastspiel in Frankreich.

von dpa

22. April 2018, 16:34 Uhr

US-Open-Siegerin Sloane Stephens setzte sich in Aix-en-Provence gegen Kristina Mladenovic klar mit 6:2, 6:0 durch. Madison Keys holte dann mit dem 7:6 (7:4), 6:4 gegen Pauline Parmentier den entscheidenden dritten Punkt für den Titelverteidiger. Tschechien gewann in Stuttgart gegen die Auswahl um Angelique Kerber und Julia Görges mit 4:1 und hat am 10. und 11. November Heimrecht.