Indian Wells : Tennis-Profi Gojowczyk nach Sieg über Seppi gegen Federer

Der Münchner Tennis-Profi Peter Gojowczyk hat beim Hartplatzturnier in Indian Wells den Italiener Andreas Seppi besiegt und trifft nun auf den Schweizer Roger Federer.

von dpa

08. März 2019, 23:34 Uhr

Der 29 Jahre alte Gojowczyk setzte sich in seinem Erstrundenspiel gegen Seppi in 91 Minuten mit 7:5, 6:4 durch. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner Federer hatte in Runde eins ein Freilos.