6:3 und 7:6 gegen Lajovic : Tennis-Profi Dustin Brown erreicht Achtelfinale in Gstaad

Der Tennisprofi Dustin Brown hat als zweiter Deutscher beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz das Achtelfinale erreicht. Der 32-Jährige aus Winsen setzte sich in der ersten Runde gegen den Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 (7:3) durch.