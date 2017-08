Keine Wildcard für US Open : Tennis-Oldie Haas bestreitet Show-Turnier in Vermont

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

«Freue mich sehr, in den green mountains zu spielen», schrieb Haas auf Instagram. Die Organisatoren des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers der Saison hatten dem früheren Weltranglisten-Zweiten nicht die erhoffte Wildcard zugesprochen. Die US Open in New York beginnen am 28. August.

Haas hatte angekündigt, spätestens am Ende dieser Saison seine aktive Karriere zu beenden. Nach seinem Erstrunden-Aus zuletzt beim ATP-Turnier in Kitzbühel hatte er allerdings gesagt: «Es kann auch gut sein, dass das mein letztes Match war.» Ob er im Oktober in Wien noch einmal antritt, ist derzeit offen. Bei den Stowe Mountain Lodge Classic spielen neben Haas unter anderen noch der Amerikaner Frances Tiafoe, Vasek Pospisil aus Kanada und der Franzose Jeremy Chardy.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 17:31 Uhr