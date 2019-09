ATP-Turnier : Struff scheitert früh in Tokio

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Tokio gleich in der ersten Runde gescheitert. Der 29-Jährige aus Warstein musste sich überraschend dem Japaner Go Soeda mit 6:4, 6:7 (4:7), 3:6 geschlagen geben.

von dpa

30. September 2019, 08:40 Uhr

Gegen den 35-Jährigen, der in der Weltrangliste 96 Plätze hinter dem Deutschen notiert ist und der nur dank einer Wildcard an dem Turnier teilnehmen darf, schien Struff lange auf dem Weg zu einem Arbeitssieg, ehe ihm am Ende des zweiten Satzes die Kontrolle entglitt. Struff war der einzige Spieler im Hauptfeld des mit knapp 1,9 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers.