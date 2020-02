ATP-Turnier : Struff im Viertelfinale von Dubai - Aus für Kohlschreiber

Mit einem 6:1, 6:0-Erfolg ist Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ins Viertelfinale des Tennis-Turniers in Dubai eingezogen.

von dpa

26. Februar 2020, 17:27 Uhr

Der Sauerländer fertigte den Weltranglisten-29. Nikolos Bassilaschwili aus Georgien in nur 39 Minuten ab. In der Runde der besten Acht trifft der 29-Jährige nun auf den an Position zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas.

Sein Davis-Cup-Kollege Philipp Kohlschreiber aus Augsburg musste sich dagegen dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic deutlich 3:6, 1:6 geschlagen geben. Struff und Kohlschreiber führen das deutsche Davis-Cup-Team an, das am 6. und 7. März in Düsseldorf gegen Weißrussland antritt. Ohne Spitzenspieler Alexander Zverev kämpft die deutsche Herren-Auswahl dann um die Qualifikation für die Finalwoche.