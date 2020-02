ATP-Turnier : Struff beim Turnier in Dubai in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Turnier in Dubai in die zweite Runde eingezogen. Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Profi aus Warstein setzte sich in seinem Auftaktmatch 7:6 (7:2), 7:5 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch.

von dpa

25. Februar 2020, 20:58 Uhr

Struff steht damit wie Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde des mit 2,8 Millionen US-Dollar dotierten ATP-Turniers. Dort trifft er auf den Georgier Nikolos Bassilaschwili. Gegner von Kohlschreiber ist am Mittwoch der Weltanglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien. Struff war zuletzt beim Turnier in Rotterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden.