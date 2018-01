Ex-Tennisprofi : Stich in Ruhmeshalle «Hall of Fame» aufgenommen

Wimbledonsieger Michael Stich ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das teilten die Organisatoren der Tennis-Ruhmeshalle mit.

von dpa

25. Januar 2018, 07:07 Uhr

Neben dem Wimbledonsieger von 1991 erhält auch die Tschechin Helena Sukova einen Platz in der Hall of Fame in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island. Die Zeremonie ist für den 21. Juli geplant.

Bei den Australian Open in Melbourne solle die Aufnahme der beiden ehemaligen Profis am Donnerstagabend in der Rod-Laver-Arena verkündet werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Es sei «eine große Ehre», Mitglied der Hall of Fame zu sein, wurde Stich zitiert. Der 49 Jahre alte Pinneberger ist das sechste deutsche Mitglied nach Steffi Graf, Hilde Krahwinkel-Sperling, Boris Becker, Gottfried von Cramm und Hans Nüsslein.