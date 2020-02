ATP-Turnier in Pune : Stebe zieht in Indien ins Achtelfinale ein

Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier im indischen Pune gegen den kroatischen Altmeister Ivo Karlovic gewonnen.

von dpa

03. Februar 2020, 12:26 Uhr

Der auch schon im deutschen Davis-Cup-Team eingesetzte Stebe besiegte den bald 41 Jahre alten Aufschlagriesen am Montag mit 6:3, 6:4. Bei den Australian Open war der 29-jährige Stebe zuletzt in der ersten Runde ausgeschieden. Achtelfinalgegner des Weltranglisten-149. ist der Litauer Ricardas Berankis. Das Turnier in Pune ist mit insgesamt 610.000 Dollar dotiert.