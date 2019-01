WTA-Turnier : Siegemund mit Erstrunden-Niederlage in Hobart

Tennisspielerin Laura Siegemund ist bei ihrem zweiten Turnier-Auftritt im neuen Jahr erneut in Runde eins ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Metzingen unterlag beim WTA-Turnier in Hobart der Ukrainerin Dajana Jastremska 3:6, 1:6.

von dpa

07. Januar 2019, 07:54 Uhr

Nach 1:14 Stunden war die Partie beendet. Zuvor hatte Siegemund in Auckland zum Auftakt gegen Caroline Wozniacki verloren. In Hobart ist auch die Neumünsteranerin Mona Barthel am Start, sie muss in Runde eins gegen die Belgierin Alison van Uytvanck antreten. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist mit 250.000 Dollar dotiert.