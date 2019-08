Frühes Aus : Qualifikant Kamke verliert bei den US Open

Qualifikant Tobias Kamke hat bei den US Open den Einzug in die zweite Runde verpasst.

von dpa

27. August 2019, 21:47 Uhr

Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Lübeck musste sich in New York dem Spanier Fernando Verdasco 3:6, 6:3, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Verdasco ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 32 gesetzt. Am Vortag war auch der Augsburger Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde ausgeschieden.