WTA-Turnier : Petkovic und Görges in Peking in Runde zwei - Witthöft raus

Andrea Petkovic und Julia Görges sind beim Tennis-Turnier in Peking in die zweite Runde eingezogen. Petkovic besiegte in 70 Minuten die Niederländerin Kiki Bertens 6:4, 6:0.