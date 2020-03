Tennis : Nach Kerber: Auch Halep sagt für Turnier in Indian Wells ab

Nach Angelique Kerber hat in Simona Halep eine weitere Topspielerin für das Masters-1000-Event in Indian Wells absagen müssen.

von dpa

07. März 2020, 12:16 Uhr

Die rumänische Tennisspielerin erklärte ihren Verzicht wegen einer Fußverletzung. Die Weltranglisten-Zweite hatte zuletzt noch das Turnier in Dubai gewonnen.

Kerber hatte verkündet, dass sie wegen ihrer Probleme am linken Oberschenkel neben dem am Donnerstag beginnenden Top-Turnier in Indian Wells auch die danach folgende Masters-1000-Veranstaltung in Miami verpassen wird.

Kerber wird dadurch in der Weltrangliste weiter zurückfallen. Im vergangenen Jahr hatte sie in Indian Wells das Finale erreicht, in dem sie gegen Bianca Andreescu aus Kanada verlor. Derzeit ist Kerber, die ihr letztes Match im Achtelfinale der Australian Open bestritten hat, die Nummer 21 der Welt.