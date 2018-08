ATP-Turnier : Nach Hochzeit: Kohlschreiber verliert in Kitzbühel

Wenige Stunden nach seiner Hochzeit ist Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel in seiner Auftaktpartie gescheitert.

von dpa

01. August 2018, 21:04 Uhr

Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag der 34 Jahre alte Augsburger dem Usbeken Denis Istomin 7:5, 3:6, 1:6. Vor dem Match hatte Kohlschreiber in seiner österreichischen Wahlheimat seine langjährige Freundin Lena geheiratet, wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Auch in Hamburg hatte Kohlschreiber zuletzt gleich verloren. Beim Sandplatz-Turnier in Kitzbühel, das er vor einem Jahr gewann, trat der Davis-Cup-Spieler nach Halsschmerzen angeschlagen an.

Der Weltranglisten-29. verpasste damit ein Viertelfinal-Duell mit Maximilian Marterer. Der 23-Jährige aus Nürnberg gewann sein Achtelfinale gegen den Kasachen Michail Kukuschkin 6:3, 6:4. Im Kampf um einen Platz im Halbfinale trifft er nun auf den Qualifikanten Istomin.

Neben dem Titelverteidiger Kohlschreiber schied auch der an Nummer eins gesetzte Dominic Thiem aus. Der Österreicher unterlag am Mittwochabend dem Slowaken Martin Klizan mit 1:6, 6:1, 5:7. Das Sandplatz-Turnier ist mit 561 345 Euro dotiert.