St. Petersburg und Metz : Mischa Zverev, Gojowczyk und Struff weiter

Der an fünf gesetzte Zverev setzte sich am Freitag gegen den Franzosen Kenny de Schepper mit 7:5, 7:6 (7:4) durch. Für seinen Sieg benötigte der ältere Bruder des Weltranglistenvierten Alexander Zverev 1:31 Stunden.

Qualifikant Gojowczyk bezwang Marius Copil aus Rumänien in nur knapp 56 Minuten mit 6:2, 6:4. Das Turnier im Nordosten Frankreichs ist mit 482 000 Euro dotiert.

Beim ATP-Event in St. Petersburg erreichte Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff in 1:48 Stunden ebenfalls das Semifinale. Der 27-Jährige aus Warstein, der am vergangenen Wochenende beim Relegationsduell in Portugal für den entscheidenden dritten Punkt gesorgt hatte, gewann gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 3:6, 6:3, 6:2. Im Halbfinale trifft Struff auf Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina. Das Hartplatz-Turnier in Russland ist mit knapp einer Million Dollar dotiert.

