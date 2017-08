Masters-Series-Turnier : Maximilian Marterer in Cincinnati ausgeschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Tiafoe trifft jetzt auf den Hamburger Alexander Zverev, der zum Auftakt ein Freilos hatte. Zverev hatte am Sonntag durch einen Finalsieg gegen Roger Federer die Masters-Veranstaltung in Montreal gewonnen. Der Schweizer sagte wegen Rückenbeschwerden für das Turnier in Cincinnati ab. Dadurch steht fest, dass der Spanier Rafael Nadal am kommenden Montag den Schotten Andy Murray auf Platz eins der Weltrangliste ablöst.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 22:17 Uhr